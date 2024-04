Negozi, auto e case incendiate a Sibari: «Inutili negli anni i comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica»

CASSANO ALLO JONIO (CS) – Quella che sta avvenendo nella Sibaritide è un’escalation criminale che si protrae ormai da diverso tempo e che la nostra redazione aveva approfondito. Furti e incendi che allarmano la comunità e lo stesso sindaco di Cassano allo Jonio, Giovanni Papasso, che aveva parla di inaudita barbarie.

“In ordine agli avvenimenti delittuosi che si stanno susseguendo nel Comune di Cassano, di tutto abbiamo bisogno tranne di comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, di cui negli anni ne abbiamo visti abbastanza”. Lo afferma Francesco Garofalo, presidente del Centro Studi ‘Giorgio La Pira’ della città delle terme.

“Abbiamo piena fiducia nell’azione investigativa messa in campo dagli organi inquirenti e nel lavoro incessante del Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, che segue costantemente quanto avviene in tutto il territorio della provincia di Cosenza. A questo – rimarca – di pari passo, si devono accompagnare politiche di sviluppo e azioni culturali, capaci di far crescere la consapevolezza di camminare nel solco della legalità. Sono certo, che Cassano ha gli anticorpi necessari per isolare le forze del male. Gli anticorpi – ha concluso -, sono rappresentati da tanti cittadini e imprenditori onesti, dai giovani, dal mondo del volontariato, dell’associazionismo e infine ma non per ultimo, dalla Chiesa locale con il suo Vescovo, Mons. Francesco Savino, che in ogni occasione di sicuro non si è mai tirato indietro”.