Movimento Corigliano Rossano Pulita: «ambulanze senza medici e accozzaglie senza futuro»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Se vogliamo inquadrare in poche notizie ciò che sta accadendo in città, basta focalizzare ciò che sta accadendo alla nostra sanità. Continuano le notizie drammatiche rispetto ad una rete ospedaliera totalmente devastata, ed in particolare di ambulanze che continuano a realizzare interventi sprovviste di medici, con tutto ciò che comporta. Lo Spoke di Corigliano-Rossano è ai minimi storici, mai stato così inefficiente, fatta eccezione per pochi reparti di cui, guarda caso, negli anni scorsi si è interessato il sindaco (vedi cardiologia), mentre il reparto Covid è stato smantellato senza realizzare il reparto di Pneumologia previsto nella delibera, il tutto a favore della sanità privata”. E’ quanto denuncia il Movimento Corigliano Rossano Pulita che a proposito di sanità privata sottolinea “anche l’ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, è stata oggetto di privatizzazione con un affidamento di oltre 3 milioni ad una nota impresa privata del territorio”.

“Il cantiere del nuovo ospedale, nonostante l’ennesimo annuncio, è totalmente fermo”

“Sono situazioni che tutti i nostri concittadini conoscono – scrive il Movimento – che vivono sulla loro pelle, e non è un caso che le responsabilità di questo disastro siano totalmente del Commissario alla Sanità, Occhiuto, e del Presidente della Commissione Sanità, Straface”.

“Ma non è l’unico disastro. Vogliamo parlare di Baker Hughes? E’ giusto che i cittadini sappiano che il sindaco, da settimane, sta sottolineando, con competenza e chiarezza, come la procedura sia sbagliata. Nessuno lo smentisce (ammesso che dall’altra parte qualcuno ci capisca qualcosa) ma nessuno si impegna per avviare una procedura che sia corretta. Perché? Per poi dire che il sindaco si è messo di traverso, mentre in realtà non sta facendo altro che affermare la legalità e la trasparenza?”.

“È giusto che i cittadini sappiano che, mentre il Comune si adopera sempre con nuove esenzioni per i centri storici, la Regione da anni non fa i bandi per 4 milioni di euro per aprire nuove attività nei nostri due centri storici, nonostante ripetuti solleciti del sindaco. È giusto che si sappia che, mentre il Comune ha realizzato decine di nuovi impianti e reti idriche, in regione sono fermi 7 milioni di euro per l’ingegnerizzazione delle reti cittadine”.

“È giusto che si sappia che mentre l’unico intervento degli ultimi anni sull’argine del Crati è stato realizzato dal Comune, da anni la Regione non riesce ad usare 8 milioni di euro per la messa in sicurezza del fiume più importante della Calabria. Questo è ciò che ci troviamo davanti ora. Una accozzaglia senza nessuna prospettiva fatta di apparati che hanno devastato e stanno continuando a devastare il territorio, coalizzate con l’unico scopo di fermare un gruppo ed un sindaco che stanno facendo emergere Corigliano-Rossano con competenza, fatica e passione. Il passato contro il futuro”.