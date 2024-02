Montegiordano, si fingono carabinieri o finanzieri per svaligiare appartamenti e derubare anziani

MONTEGIORDANO (CS) – Negli ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni della truffa dei finti appartenenti alle forze dell’ordine nel Comune di Montegiordano. Una truffa messa in atto da malviventi che, a macchia di leopardo, colpisce questo o quel comune e prende di mira soprattutto gli anziani.

La telefonata dei malfattori

Il modus operandi è più o meno sempre lo stesso. I malfattori si presentano come persone distinte, eleganti e particolarmente gentili e spesso si qualificano appartenenti alle Forze dell’Ordine chiedendo loro del denaro per un parente che è stato vittima di incidente stradale. In altri casi chiedono alle persone anziane di uscire di casa e raggiungere la stazione dei carabinieri o quella della Finanza per firmare alcuni atti oppure di recarsi in Comune. A questo punto i malviventi entrano nell’appartamento e lo svaligiano.

Il sindaco Introcaso “Massima attenzione”

Viste le molteplici segnalazioni, il sindaco di Montegiordano Rocco Introcaso ha avvertito i (veri) carabinieri di Rocca Imperiale, competenti per territorio, ed ha poi avvisato anche i cittadini sui social chiedendo la massima attenzione: “Ci sono giunte molteplici segnalazioni secondo cui gente che si spaccia per Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza, chiama al telefono, soprattutto persone anziane, comunicando loro alcune notizie NON VERE di propri cari che hanno avuto incidenti o altri problemi, così esortandole ad uscire di casa per recarsi o in Comune o presso la più vicina Stazione dei Carabinieri o altre forze dell’ordine. Si tratta di una TRUFFA che verosimilmente sfocia poi in furti in appartamento. Se dovesse capitare, riattaccate subito e telefonate immediatamente al 112 segnalando l’evento accaduto In ogni caso, si raccomanda la massima attenzione”.