Momenti di tensione e paura a Corigliano Rossano, donna incinta aggredita mentre è in fila alle Poste

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una donna in stato di gravidanza è stata aggredita da un uomo mentre si trovava in fila allo sportello, tra i clienti intenti a effettuare pagamenti e operazioni quotidiane. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’aggressione sarebbe nata da un diverbio scoppiato per motivi legati all’attesa in coda. Non è chiaro se qualcuno abbia tentato di passare avanti o abbia protestato per presunti favoritismi, ma in pochi istanti la situazione è degenerata. La discussione si è accesa improvvisamente, culminando in un gesto di violenza: l’uomo avrebbe colpito la donna per poi darsi alla fuga.

La scena si è consumata sotto gli occhi increduli di clienti e dipendenti dell’ufficio postale, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorsi. Fortunatamente, la donna, pur sotto shock, non ha riportato conseguenze fisiche gravi e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Resta però forte la preoccupazione per l’impatto emotivo dell’accaduto, anche in considerazione del suo stato interessante.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore. Gli investigatori hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza sia interno che esterno all’ufficio postale e stanno raccogliendo le dichiarazioni di impiegati e testimoni oculari.