Miss Calabria 2025 è la cassanese Manuela Pugliese: «Porterò in alto la mia terra e la mia città»

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Sotto il cielo stellato di Trebisacce, sul palco dell’anfiteatro comunale sul lungomare, si è svolta ieri sera la finalissima di Miss Italia Calabria che ha incoronato la nuova ambasciatrice del fascino calabrese. Manuela Pugliese è Miss Calabria 2025.

Ancora incredula per la vittoria, Manuela Pugliese ha raccontato con entusiasmo le emozioni vissute in un momento che rimarrà per sempre nella sua memoria, tra fuochi d’artificio e il calore travolgente del pubblico: “Ho iniziato questo percorso con leggerezza e spensieratezza, ma questa vittoria rappresenta la realizzazione di un sogno. Non vedo l’ora di affrontare le finali di Miss Italia, giocarmela al meglio e portare in alto la mia terra e la mia Cassano. Spero di avere tante opportunità e sarò sempre pronta a coglierle”.

Una serata indimenticabile, arricchita da ospiti d’eccezione, musica e emozioni, in cui la bellezza si è intrecciata con il fascino del mare, della notte e delle stelle, celebrando non solo l’eleganza ma anche l’orgoglio e l’energia della nostra terra. Sul palco, l’energia dei Freschi di Zona ha travolto il pubblico con ritmo e carisma, mentre le coreografie di Lia Molinaro hanno trasformato ogni passo in poesia visiva. Tra i ballerini, Elena Mandolito e Giovanni Mussuto hanno regalato un’esibizione intensa e mozzafiato, un mix di eleganza, forza e intensità. La serata è stata molto più di una semplice competizione: un autentico spettacolo, animato da ospiti d’eccezione e momenti indimenticabili.

Le altre fasce e le neoelette che vanno alle prefinali

La fascia di Miss Social Calabria 2023 è stata assegnata a Elisa D’Andrea. Il titolo di Miss Capitale della Sila 2025, precedentemente assegnato a Manuela Pugliese, è stato conferito a Tonia Luzzi, che durante la finalissima di Miss Calabria è risultata la prima tra le miss non fasciate. Le neoelette voleranno alle prefinali di Miss Italia insieme alle concorrenti vincitrici delle selezioni regionali: Miss Magna Graecia 2025 – Giorgia Bettolino; Miss Sport Givova Calabria 2025 – Arianna Rattà; Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2025 – Carla Metallo; Miss Valle dell’Esaro 2025 – Federica Iurlaro; Miss Cinema Calabria 2025 – Mariantonietta Samà; Miss Miluna Calabria 2025 – Melissa D’Ambrosio; Miss Eleganza Calabria 2025 – Marica Mazza; Miss Borghi più belli d’Italia 2025 – Elene Barreca; Miss Sorriso Calabria 2025– Adriana Tetto; Miss Framesi Calabria 2025 – Francesca Riccio.

Special guest Chiara Galiazzo: “Conosco bene questa terra”

Special guest della finalissima di Miss Italia Calabria 2025, Chiara Galiazzo ha regalato al pubblico performance coinvolgenti e cariche di emozione, confermandosi protagonista indiscussa della serata. Con il suo nuovo progetto “Allegria Bugiarda”, Chiara continua a distinguersi per talento, sensibilità artistica e capacità di innovare, conquistando il pubblico ad ogni esibizione. “Credo che chi riesce a trasformare il proprio sogno in lavoro provi sempre grandi emozioni – ha dichiarato l’artista-. Allegria Bugiarda è la canzone uscita quest’estate, una novità per me, che di solito non creo brani estivi. Presto pubblicherò nuove canzoni. Ho parenti calabresi e conosco molto bene questa terra. È stato meraviglioso ricevere questo premio, che metterò nel posto più visibile del mio salotto. Non avrei mai immaginato di ricevere così tanti premi nel corso della mia carriera”.

La scelta di Trebisacce per la finale di Miss Italia Calabria 2025

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia, hanno dichiarato con soddisfazione: “Siamo felicissimi di essere arrivati all’atto finale in uno scenario mozzafiato. Dopo due splendide finali a Oriolo, uno dei borghi più belli d’Italia, quest’anno abbiamo scelto Trebisacce, Bandiera Blu e magnifica località tra le più suggestive della Calabria. È stata una stagione impegnativa e vogliamo ringraziare di cuore i numerosi amministratori, le comunità e i partner che hanno sposato il progetto Miss Italia. Grazie per la fiducia: ogni anno cerchiamo di rinnovarci e migliorare”.

Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha espresso grande soddisfazione per l’evento: “Questa serata rappresenta la conclusione di un’estate viva e ricca di appuntamenti. Le bellezze di Trebisacce devono essere valorizzate e arricchite di contenuti attraverso manifestazioni di vario genere. Con questa kermesse abbiamo unito la bellezza delle ragazze a quella della nostra città. Eventi di questo tipo fanno crescere la comunità non solo sul piano culturale, artistico e civile, ma anche economico, generando lavoro, attrattività turistica e partecipazione dei cittadini. Miss Italia è la dimostrazione di come l’iniziativa privata possa affiancarsi a quella pubblica con successo. Alle ragazze auguro grandi soddisfazioni”.