Medici in pensione: vietato nascere a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il reparto di ostetricia e ginecologia del “Compagna” di Corigliano rischia la chiusura. L’allarme è stato lanciato nelle scorse ore ed è relativo ad una situazione ancora una volta complessa, che palesa le problematiche della sanità calabrese, costantemente alle prese con la carenza di personale.Nello specifico a causa del pensionamento di alcuni medici, il reparto del “Compagna”, che, lo ricordiamo, fa parte dello Spoke di Corigliano Rossano, rischia la sopravvivenza.

La notizia ha provocato diverse reazioni, sia da parte del mondo istituzionale, sia da parte dei cittadini, che potrebbero essere privati di un servizio fondamentale in un territorio vasto e decisamente popoloso. L’allarme è stato lanciato nelle scorse ore dalla consigliere provinciale Adele Olivo.

Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, e la Consigliere regionale del territorio, Pasqualina Straface, sono subito intervenuti chiamando in causa il commissario dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Antonio Graziano. Il numero uno dell’ASP bruzia, secondo quanto si è appreso, avrebbe assicurato il suo impegno e la soluzione potrebbe arrivare anche attraverso la contrattualizzazione di alcuni medici, da poco in quiescenza. Sarebbe questa una soluzione temporanea per evitare la chiusura di un reparto del quale usufruiscono circa 200.000 cittadini. In attesa sempre delle ormai famose assunzioni.