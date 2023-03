Maxi sequestro di ‘bianchetto’ nel Cosentino, oltre una tonnellata e mezza: non era commestibile

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – A seguito di specifici servizi di controllo della pesca nell’area urbana di Corigliano, del Comune di Corigliano Rossano, sono stati rinvenuti circa 1500 kg di novellame di sarda (Sardina Pilchardus), il cosiddetto “bianchetto”, in violazione della normativa in materia di pesca a tutela del consumatore. Nel corso dell’intervento sono emerse gravi irregolarità circa la detenzione del prodotto in questione, di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione nonché privo dell’idonea documentazione volta ad attestare la tracciabilità dello stesso.

Pertanto il prodotto ittico, rinvenuto in 235 cassette di polistirolo per un valore sul mercato illecito di circa 30.000 euro, è stato posto sotto sequestro amministrativo per poi essere destinato alla distruzione a seguito del giudizio di non idoneità al consumo umano espresso dal Servizio Veterinario dell’Asp di Cosenza intervenuto sul posto per coadiuvare le attività di polizia. Al trasgressore è stata irrogata una sanzione amministrativa pari a 25 mila euro, proporzionale all’elevato quantitativo di pescato detenuto contro la legge.

I comportamenti illeciti accertati e sanzionati costituiscono un pericolo per tutti i consumatori finali, in quanto i prodotti non eseguono i corretti protocolli atti a garantire la tracciabilità del prodotto, ovvero ad attestarne la provenienza.