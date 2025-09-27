Ionio

Maxi emergenza con incidente sulla 106 a Montegiordano: il video della simulazione

Si è svolta nella la galleria "Vittoria" un'esercitazione di emergenza organizzata da Anas in collaborazione con la Prefettura di Cosenza, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, il 118 e le strutture di protezione civile locale

HomeIonio
S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
COSENZA – Si è svolta nella serata di venerdì, nella galleria “Vittoria” sulla statale 106 “Jonica”, nel territorio del comune di Montegiordano, un’esercitazione di emergenza organizzata da Anas in collaborazione con la Prefettura di Cosenza, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il 118 e le strutture di protezione civile locale. L’attività aveva l’obiettivo di testare le procedure di sicurezza e di intervento in caso di incidente all’interno della galleria, verificando il coordinamento tra i diversi enti coinvolti e la piena funzionalità dei sistemi tecnologici di gestione e controllo, oltre a consolidare la cooperazione interistituzionale necessaria in caso di eventi reali. Le esercitazioni periodiche, svolte in collaborazione con Prefetture ed enti locali, costituiscono parte integrante delle attività di prevenzione e formazione previste dai piani di emergenza.
- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37475Area Urbana22588Cosenza20654Archivio Storico News20456Provincia19945Italia8047In Evidenza7647Magazine3967

Correlati

Carica altri
S.M.
Altri articoli di S.M.
Calabria

Boccia: «Meloni ha svenduto il Sud, con Tridico riscatteremo la Calabria»

ROMA - "Non ci può essere Italia senza Sud e non ci può essere Sud senza Calabria. Se la Calabria viene abbandonata, se continua...
conferenza-stampa-Caruso-Auser
Area Urbana

«Cosenza scippata del suo ospedale: niente Policlinico, solo nuovo hub ad...

COSENZA - “Sono molto indignato e con me deve indignarsi tutta la città perché l’ex governatore della Calabria ed ex commissario della sanità, autocandidatosi,...
Pasquale-Tridico_Roberto-Occhiuto
Calabria

Tridico: «Il reddito di merito di Occhiuto? Non è altro che...

COSENZA - «Occhiuto da quattro anni non riesce nemmeno a pagare le borse di studio agli studenti idonei delle Università Magna Graecia e Mediterranea,...
Roberto-Occhiuto-reddito-merito
Calabria

Occhiuto lancia reddito di merito: “500 euro al mese ai giovani...

COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria, lancia il reddito di merito con un video sui suoi canali social. “Penso che una...
Calabria

Tavernise replica a Forza Italia: “Bozzo fa autogol, Talarico non è...

COSENZ - "Leggo con stupore la scomposta replica del commissario di Forza Italia, Massimiliano Bozzo, la cui foga nel difendere l'indifendibile lo ha evidentemente...
Italia

Mancano addetti alla Biblioteca: ecco il Maxi Avviso Asmel per nuove...

COSENZA - I Comuni italiani potranno contare sul quarto Maxi Avviso ASMEL per reclutare Addetti Biblioteca, figura inserita per la prima volta tra i profili selezionati...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA