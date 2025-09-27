Maxi emergenza con incidente sulla 106 a Montegiordano: il video della simulazione

COSENZA – Si è svolta nella serata di venerdì, nella galleria “Vittoria” sulla statale 106 “Jonica”, nel territorio del comune di Montegiordano, un’esercitazione di emergenza organizzata da Anas in collaborazione con la Prefettura di Cosenza, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il 118 e le strutture di protezione civile locale. L’attività aveva l’obiettivo di testare le procedure di sicurezza e di intervento in caso di incidente all’interno della galleria, verificando il coordinamento tra i diversi enti coinvolti e la piena funzionalità dei sistemi tecnologici di gestione e controllo, oltre a consolidare la cooperazione interistituzionale necessaria in caso di eventi reali. Le esercitazioni periodiche, svolte in collaborazione con Prefetture ed enti locali, costituiscono parte integrante delle attività di prevenzione e formazione previste dai piani di emergenza.

