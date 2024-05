Mandatoriccio, Raf ed Eugenio Bennato per la festa patronale

MANDATORICCIO (CS) – Un evento per unire e creare spirito di condivisione e senso di appartenenza in una comunità. E’ la festa patronale per la quale, il Comune di Mandatoriccio ha offerto un piccolo contributo economico, ed il sindaco Aldo Grispino coglie l’occasione per ringraziare il Comitato Festa patronale San Francesco di Paola e Madonna dei Fiori ed il Parroco Don Maurizio Biondino per l’impegno investito in questi mesi.

Venerdì 24 maggio alle ore 17 per le vie del paese sfileranno I giganti di Varapodio, alle ore 20 ci saranno gli Incanti in Piazza Duomo e alle ore 21,30 il concerto di Raf, tra i cantautori più amati con Ti pretendo, Cosa resterà degli anni ’80, Self Control, Sei la più bella del mondo, Gente di Mare.

Sabato 25 alle ore 8,30 la banda musicale diretta dal Maestro Cirigliano animerà le strade del borgo. Alle ore 16 con il Mago Magno si terrà l’iniziativa A scuola di magia. Alle ore 18 si esibirà la Ottopiù street band e alle ore 20 in piazza Duomo si rinnoverà la tradizione degli Incanti. Da Riturnella a Taranta Power, da Tammurriata nera a Che Mediterraneo Sia. Eugenio Bennato si esibirà in concerto alle ore 21,30. Lo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo sopra Mandatoriccio a mezzanotte.