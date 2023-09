Maltrattamenti alla convivente e alle figlie, settantenne condannato a un anno e sei mesi

CORIGLIANO (CS) – Un uomo di 74 anni di Corigliano è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il giudice del tribunale di Castrovillari ha accolto le richieste del PM e del collegio difensivo di parte civile, costituito dagli avvocati Ettore Zagarese, Nicoletta Bauleo e Graziella Algieri infliggendo all’uomo una pena ad un anno e sei mesi di reclusione, risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e condanna al pagamento delle spese processuali.

Le accuse

L’anziano era stato imputato perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso maltrattava sia la convivente che le due figlie, sottoponendole a ripetuti atti di violenza non solo psicologica, ma in alcuni episodi, anche fisica, con offese quotidiane. Secondo quanto sostenuto dall’accusa il settantaquattrenne sottoponeva la convivente a quotidiane umiliazioni, le impediva di vedere la televisione e di usufruire di tutti gli spazi dell’abitazione, di fatto relegandola a vivere in una sola stanza della casa.

Anche le figlie erano assoggettate ad un regime stile ”padre padrone”, disinteressandosi della loro crescita ed omettendo qualunque forma di sostegno assumendo nei loro confronti un atteggiamento freddo e distaccato, impedendole di uscire se non per andare a scuola, giungendo addirittura ad usare violenza fisica. Le angherie sono proseguite fino quando la donna e le ragazze, stanche dei soprusi, sostenute anche dal team di legali, si sono fatte coraggio hanno denunciato quanto succedeva alle forze dell’ordine.