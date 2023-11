Maltempo: Rossano sott’acqua e strade allagate, attivato il Coc

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Notte di apprensione in Calabria per il forte maltempo che ha creato allagamenti e disagi in particolare nell’area urbana di Rossano. Strade invase dall’acqua così come sottopassi. Numerose sono state le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco rispetto all’allagamento di scantinati e strade come Viale dei Normanni, Via XX settembre e Ponte Margherita.

Al lavoro le squadre preposte del Comune per tombini saltati, favorire il deflusso dell’acqua, segnalare pericoli e liberare le strade da alcune auto rimaste in panne. Intanto il sindaco Flavio Stasi ha inteso attivare il Coc – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – per seguire e monitorare la situazione e mettere in campo le misure necessarie. Sono attivi i numeri dedicati 0983/5491654 e 0983/5491653 e raccomanda alla popolazione prudenza ma anche di seguire le istruzioni delle autorità locali.