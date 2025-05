Lotto, doppio terno vincente nel cosentino da oltre 28mila euro. Stessa giocata ma in due diverse ricevitorie

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Doppia vincita al Lotto a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Due giocate identiche hanno fruttato complessivamente oltre 28 mila euro. Il protagonista della vincita, con tutta probabilità lo stesso giocatore, ha puntato – secondo quanto riporta l’agenzia Agimeg – due volte sui medesimi numeri (13, 19 e 23) sulla ruota di Firenze, ottenendo due terni vincenti.

Le schedine fortunate sono state giocate in due ricevitorie diverse della città ionica cosentina, ma con le stesse modalità: una puntata da 6 euro ciascuna, di cui 3 euro destinati all’ambo e gli altri 3 euro al terno. L’intuizione si è rivelata corretta, regalando una vincita di 14.250 euro per ogni giocata, per un totale di 28.500 euro.