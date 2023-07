L’ospedale di Trebisacce nella rete regionale. Ma prima della riapertura sono necessari dei lavori

TREBISACCE (CS) – Un ospedale chiuso, o meglio depotenziato, attraverso il piano di rientro attuato nel 2010, e poi riaperto, anche se sono sulla carta, attraverso una sentenza del Consiglio di Stato. Dopo oltre un decennio sembra proprio che le sorti dell’ospedale di Trebisacce siano state finalmente ben definite.

Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato l’inserimento del nosocomio dell’alto Ionio cosentino nella rete ospedaliera regionale, deciso dal presidente della Regione Calabria e commissario la sanità Roberto Occhiuto. Decisione questa che sembra chiudere definitivamente una parentesi aperta diversi anni fa.

L’ospedale di Trebisacce, lo ricordiamo, è inserito nell’elenco regionale come uno dei cinque in zona disagiata. Si tratta, quindi, di un ospedale a tutti gli effetti e, come tale, dovrò essere dotato di determinati servizi. L’esperienza insegna che, in sanità, soprattutto in Calabria, un conto è ottenere determinati traguardi sulla carta, un altro è arrivare allo stesso risultato in maniera concreta.

Tra il dire e il fare, quindi, ci sono investimenti da compiere ed ospedali da riempire, sia per quanto concerne le strutture sia per quanto riguarda il personale. Per evitare che possano dilatarsi i tempi in maniera eccessiva, dalle parti della cittadina ionica si chiede, a breve l’avvio dei lavori per il pronto soccorso e per le sale operatorie. Un’esigenza portata avanti anche dal sindaco Alex Aurelio, che ha ringraziato Occhiuto per aver inserito l’ospedale di Trebisacce nella rete regionale, ma allo stesso tempo ha chiesto un’accelerazione per l’avvio dei lavori.