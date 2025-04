Litiga con il compagno e viene coinvolta in due incidenti: nell’ultimo si schianta contro un muro sulla 106

- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Il litigio con il compagno e un accesso diverbio tra le mura domestiche nella frazione di Schiavonea. Lei che si allontana da casa con la sua auto seguita dal compagno con la sua vettura nel tentativo di riportare la calma. A questo punto, nella frazione marinara di Corigliano, le due auto hanno un primo incidente senza gravi conseguenze. L’uomo scende dalla sua auto e va dalla compagna per accertarsi delle sue condizioni. Sembra tutto risolto ma improvvisamente la donna, forse ancora in stato di shock sale sulla vettura del compagno e parte a tutta velocità lungo la Statale 106 in direzione Rossano.

Una corsa che a un certo punto ha rischiato di trasformarsi in un dramma quando l’auto, nei prezzi della zona di Insiti è prima finita fuori strada, andando poi a schiantarsi contro un muretto. Un impatto violento con la donna rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la donna all’ospedale Giannettasio di Rossano dove è stata ricoverata per una seria di traumi mentre i carabinieri della sezione radiomobile di Corigliano-Rossano hanno effettuato tutti i rilievi recandosi sui luoghi dove sono avvenuti gli incidenti anche per accertare eventuali responsabilità e capire cosa sia successo. I militari hanno raccolto testimonianze e analizzato i resti dei veicoli. I risultati tossicologici effettuati come da prassi sulla donna sarebbero risultati tutti negativi