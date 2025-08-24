Lite tra due turisti finisce nel sangue a Mirto-Crosia: uomo ferito con un coltello

- Advertisement -

MIRTO CROSIA (CS) – Attimi di forte tensione si sono registrati nei giorni scorsi a Mirto Crosia, dove una discussione tra due villeggianti è sfociata in un episodio di violenza. Dalle prime ricostruzioni emerge che il diverbio, nato per cause ancora da chiarire, si è trasformato rapidamente in un’aggressione fisica. Nel corso della lite, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito il compagno a un braccio.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mirto-Crosia, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, trasferendolo poi al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Corigliano-Rossano. Le lesioni riportate non sono risultate gravi, ma i militari stanno proseguendo le indagini per definire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.