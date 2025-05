Lite tra condomini degenera in violenza, arrestato nel Cosentino un militare dell’Esercito

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ accusato di avere gravemente ferito un vicino di casa, un militare dell’Esercito di 45 anni, arrestati dai carabinieri a seguito di una lite condominiale avvenuta a Corigliano-Rossano. La persona ferita è stata ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. A seguito del ferimento il militare si sarebbe poi allontanato dirigendosi verso Cosenza, dove è stato individuato e fermato dai Carabinieri.

In auto i militari hanno trovato una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa. Eseguita anche una perquisizione domiciliare sarebbe stata ritrovata un’altra arma da fuoco e una modica quantità di marijuana. Il 45enne è stato arrestato e le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’aggressione e accertare eventuali ulteriori responsabilità.