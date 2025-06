“LINFA: essenze dalla terra”: il Museo della Sibaritide celebra l’olio tra mito, archeologia e gusto

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – “LINFA: essenze dalla terra” è una mostra-evento immersiva e sensoriale che unisce archeologia, mito, tradizione agricola e cultura gastronomica. L’iniziativa prenderà il via il 14 giugno alle 18, nella suggestiva cornice del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide. La mostra rappresenta un viaggio emozionante alla scoperta della millenaria cultura dell’olio in Calabria, articolato in sette sezioni distribuite in sei aree tematiche. Si parte dalla Preistoria, con reperti che documentano le prime forme di coltivazione dell’olivo, fino ad arrivare agli usi dell’olio nella vita quotidiana, nella cosmesi, nello sport e come fonte luminosa nell’antichità.

In esposizione anche un’anfora panatenaica da Metaponto, simbolo del premio destinato ai vincitori dei giochi atletici in onore di Atena, e una straordinaria raccolta di lucerne in terracotta e bronzo. Cuore pulsante della mostra è la pianta dell’ulivo, emblema di spiritualità e connessione tra umano e divino, evocata anche attraverso un frammento del film Odissea.

Il programma di LINFA non si limita all’esposizione: masterclass, realtà aumentata, video e fotografie arricchiscono l’esperienza, grazie al contributo del Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP. Gli esperti dell’Elaioteca regionale guideranno i visitatori alla scoperta del patrimonio oleario calabrese.

Tra gli appuntamenti più attesi, la sessione gastronomica “Saturday Ionic Tapas Night”, con quattro serate (14, 21, 28 giugno e 5 luglio) che vedranno protagonisti chef d’eccellenza del territorio – tra cui la stellata Caterina Ceraudo – impegnati in live cooking nel giardino del Parco Archeologico. I piatti saranno accompagnati da vini rappresentativi dei terroir calabresi.

Sibaritico: nasce l’extravergine del Parco

Durante l’evento inaugurale sarà presentato “Sibaritico: l’extravergine del Parco”, un progetto di valorizzazione integrata che coniuga cultura, coltura e sostenibilità. L’olio nasce dalle olive raccolte a mano all’interno del Parco archeologico, in un uliveto che custodisce la memoria agricola del territorio. L’iniziativa, curata da Catasta e Consorzio Aion, dà vita a un prodotto identitario dal packaging elegante ispirato all’arte classica (con raffigurazione della lekythos), che trasforma l’olio in esperienza sensoriale e racconto vivo del territorio.

“Con LINFA – dichiara Filippo Demma, direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari – abbiamo voluto restituire centralità a un simbolo del Mediterraneo come l’olio d’oliva, raccontandone non solo la storia millenaria, ma il valore culturale profondo che lo lega all’identità della Magna Grecia. È un progetto pensato per tutti, capace di far dialogare archeologia, territorio e contemporaneità”.

LINFA è più di una mostra

E’ un viaggio tra passato e futuro, una celebrazione dell’identità calabrese, un ponte tra cultura e agricoltura. Un’esperienza da vivere con tutti i sensi, in uno dei luoghi più affascinanti e autentici del Mediterraneo. L’iniziativa è organizzata dai Parchi archeologici di Crotone e Sibari in collaborazione con ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese.