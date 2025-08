L’importanza di un presidio stabile dei Vigili del Fuoco anche nell’Alto Jonio cosentino

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – A inizio settimana si è tenuto un incontro istituzionale tra una delegazione del CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili Del Fuoco) e il Senatore Ernesto Rapani, finalizzato a discutere l’apertura del distaccamento dei Vigili del Fuoco nel territorio Alto Jonio Cosentino, in particolare nel comune di Trebisacce. Durante il confronto, la delegazione sindacale ha illustrato le esigenze operative e di sicurezza legate alla presenza di un presidio stabile dei Vigili del Fuoco, sottolineando l’importanza strategica per la tutela della popolazione e per il tempestivo intervento in caso di emergenze.

«L’Onorevole Rapani – ha fatto sapere il sindaco – ha mostrato attenzione e sensibilità rispetto alle problematiche sollevate, manifestando una disponibilità concreta ad approfondire la questione e a sostenere, nei limiti delle proprie competenze, le necessarie iniziative istituzionali volte alla trasformazione del distaccamento volontario in presidio permanente. Il sindacato esprime soddisfazione per il clima costruttivo dell’incontro e auspica che tale disponibilità possa tradursi in atti concreti, a beneficio del territorio e della sicurezza dei cittadini».