HomeIonio

Liceo Galilei di Trebisacce, la dirigente scolastica D’Alfonso assolta dall’accusa di abuso d’ufficio

Il Tribunale di Castrovillari ha assolto la dirigente del liceo “Galilei” di Trebisacce e altri tre imputati dall’accusa di abuso d’ufficio, reato ormai abrogato. Il processo proseguirà a gennaio per le restanti contestazioni

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CASTROVILLARI – È stata assolta dall’accusa di abuso d’ufficio la dirigente scolastica del liceo scientifico “Galilei” di Trebisacce, Maria Rosaria D’Alfonso. La decisione è arrivata dal Tribunale collegiale di Castrovillari nell’udienza del 26 settembre 2025.

La sentenza è stata pronunciata “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio. Vengono così meno nove capi d’imputazione che gravavano sulla dirigente. L’assoluzione è stata richiesta dall’avvocata Amelia Ferrari, difensore di fiducia della D’Alfonso. Assolti per lo stesso motivo anche altri tre imputati, difesi dagli avvocati Giovanni Zagarese e Francesca Occhiuzzi, che rispondevano del medesimo reato per un solo capo d’imputazione.

Il procedimento giudiziario, che da anni riguarda l’istituto scolastico di Trebisacce, non si chiude però qui. Restano infatti in piedi altre contestazioni: il processo proseguirà nella prossima udienza fissata per il 23 gennaio 2026, quando verranno ascoltati nuovi testimoni del Pubblico Ministero.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

prelievo sangue

Riparte a Sibari il punto prelievi, era fermo da anni: salute a portata di...

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - Il punto prelievi per la comunità sibarita riapre da mercoledì 1° ottobre presso la delegazione municipale. Un servizio essenziale che...
Bambino

Elezioni: UNICEF presenta l’Agenda Calabria “Oltre il 48% dei bambini a rischio povertà ed...

Calabria
COSENZA - In vista delle elezioni regionali del prossimo novembre, l'UNICEF lancia anche in Calabria l'Agenda 2025-2030 per l'infanzia e l'adolescenza, un documento che...
adolescenti solitudine

Adolescenti in fuga dalla famiglia, la psicologa Emanuela Virardi «un disagio non ascoltato»

Calabria
COSENZA - «Cosa sta accadendo? Un fenomeno oggi sempre più in crescita, e che troppo spesso viene interpretato come "capriccio o una bravata adolescenziale"....
San Biagio rossano

Corigliano Rossano, domani partono i lavori per la messa in sicurezza del quartiere San...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il quartiere San Biagio a Rossano era stato interessato dal crollo di un muro di sostegno privato, in occasione di...
Giganti della Sila FAI 02

Calabria, il tesoro verde che può diventare economia: da biomasse alle case in legno...

Calabria
COSENZA - Le foreste calabresi non devono essere considerate soltanto come un patrimonio da conservare o un bacino da sfruttare in ottica assistenzialistica. Possono...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37485Area Urbana22596Provincia19945Italia8048Sport3883Tirreno2977Università1478
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Bambino
Calabria

Elezioni: UNICEF presenta l’Agenda Calabria “Oltre il 48% dei bambini a...

COSENZA - In vista delle elezioni regionali del prossimo novembre, l'UNICEF lancia anche in Calabria l'Agenda 2025-2030 per l'infanzia e l'adolescenza, un documento che...
Giganti della Sila FAI 02
Calabria

Calabria, il tesoro verde che può diventare economia: da biomasse alle...

COSENZA - Le foreste calabresi non devono essere considerate soltanto come un patrimonio da conservare o un bacino da sfruttare in ottica assistenzialistica. Possono...
Treno militari
Calabria

Sospese le agevolazioni sui trasporti per Forze Armate e dell’ordine: Brutto...

COSENZA - La sospensione delle agevolazioni sui trasporti pubblici locali per le Forze Armate e le Forze dell’Ordine sta creando difficoltà a migliaia di...
Incendio autocarri Reggio Calabria vigili del fuoco
Calabria

Due autocarri distrutti e danni a un terzo mezzo: incendio in...

REGGIO CALABRIA - Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria: alle 02:56 sono intervenuti in via Ravagnese...
Slot machine gioco d'azzardo
Calabria

Calabria: nel gioco 3,7 miliardi di euro spesi nel 2025

COSENZA - Nel 2025 la Calabria sta confermando trend molto preoccupanti per quanto riguarda il gioco d’azzardo. In questo articolo esploriamo le dimensioni del...
Itis A Monaco Cosenza reunion
Area Urbana

A 40 anni dal diploma, la prima classe di Informatica si...

COSENZA - Dal 1985 al 2025: quaranta anni di storia, amicizia e ricordi. Un ponte lungo un’intera vita che ieri si è trasformato in...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA