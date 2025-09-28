Liceo Galilei di Trebisacce, la dirigente scolastica D’Alfonso assolta dall’accusa di abuso d’ufficio

- Advertisement -

CASTROVILLARI – È stata assolta dall’accusa di abuso d’ufficio la dirigente scolastica del liceo scientifico “Galilei” di Trebisacce, Maria Rosaria D’Alfonso. La decisione è arrivata dal Tribunale collegiale di Castrovillari nell’udienza del 26 settembre 2025.

La sentenza è stata pronunciata “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio. Vengono così meno nove capi d’imputazione che gravavano sulla dirigente. L’assoluzione è stata richiesta dall’avvocata Amelia Ferrari, difensore di fiducia della D’Alfonso. Assolti per lo stesso motivo anche altri tre imputati, difesi dagli avvocati Giovanni Zagarese e Francesca Occhiuzzi, che rispondevano del medesimo reato per un solo capo d’imputazione.

Il procedimento giudiziario, che da anni riguarda l’istituto scolastico di Trebisacce, non si chiude però qui. Restano infatti in piedi altre contestazioni: il processo proseguirà nella prossima udienza fissata per il 23 gennaio 2026, quando verranno ascoltati nuovi testimoni del Pubblico Ministero.