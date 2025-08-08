HomeIonio

Lettera intimidatoria alla deputata M5S Baldino “si è divertita con i vitalizi? Fra poco non lo farà più”

Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune guidato dal padre della parlamentare. La solidarietà di Occhiuto "vile intimidazione, la democrazia è confronto"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

PALUDI (CS) – Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune di Paludi, nel basso Jonio cosentino, guidato dal padre della parlamentare. Nella lettera poche gravissime righe nelle quali si legge: “Vittoria si è divertita coi vitalizi? Fra poco non si divertirà più“.

La Baldino ha subito sporto denuncia ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano. “Questo tipo di gesti – ha detto all’ANSA Vittoria Baldino – qualifica chi li compie. Se qualcuno pensa che basti una minaccia per farci arretrare, sappia che non solo ha mancato il bersaglio, ma che ha ottenuto l’effetto opposto. Oggi sono ancora più convinta che siamo sulla strada giusta. Perché la Calabria ha bisogno di chi non abbassa la testa!”.

Occhiuto “vile intimidazione, democrazia è confronto”

A Baldino è arrivata subito la solidarietà del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto “Solidarietà a Vittoria Baldino e alla sua famiglia per la vile e ignobile lettera minatoria ricevuta. Ogni forma di intimidazione e di odio va respinta con fermezza. La democrazia vive di confronto, mai di minacce” ha detto il presidente della Regione Calabria sulla lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

West-Nile-2.

West Nile, due ricoveri in Calabria: una donna di 89 anni ed un uomo...

Calabria
CATANZARO - Dopo la prima vittima accertata ieri al Gom, l'infezione da West Nile colpisce ancora in Calabria. Sono stati segnalati due nuovi casi...
Carcere Vibo Valentia

Ennesima aggressione in carcere, pugni al volto ad un agente della Polizia penitenziaria

Calabria
VIBO VALENTIA - Alcuni detenuti hanno aggredito e picchiato un agente della Polizia penitenziaria in servizio nell'Istituto penitenziario di Vibo Valentia che sarebbe stato...

Scilla, tutti pazzi per l’Ape Car che solca le acque della Costa Viola

Calabria
SCILLA (RC) - Un’Ape Cross 50 trasformata in un mezzo capace di muoversi sulle acque del mare di Scilla, in provincia di Reggio Calabria....
rame polizia

Bruciano cavi di rame per eliminare l’isolante: due arresti, ventuno chili sotto sequestro

Calabria
REGGIO CALABRIA - A lanciare l’allarme è stata la Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, che ha segnalato l’episodio alla Questura, consentendo l’intervento immediato...
polizia vibo

Spara ad un cane con una carabina ad aria compressa: indagato per maltrattamenti

Calabria
VIBO VALENTIA - ha colpito un cane con un colpo di carabina ad aria compressa, ferendolo gravemente all’occhio destro: un uomo è stato denunciato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36912Area Urbana22192Provincia19705Italia7979Sport3836Tirreno2837Università1443
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

mare ombrellone lido
Calabria

Prezzi fuori controllo e caro ombrellone: è fuga dai lidi. Scambio...

COSENZA - Spiagge piene soltanto nel weekend, ombrelloni chiusi nel resto della settimana. Un calo medio nelle presenze negli stabilimenti balneari tra il 20...
Area Urbana

Intossicazione da botulino a Diamante. Salgono a sette i ricoveri a...

COSENZA - Hanno mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa comprato in un food track parcheggiato a Diamante ma dopo alcune ore...
Stafania Galassi Consigliera comunale Rende
Area Urbana

Rende, Stefania Galassi propone l’istituzione di un tavolo permanente per la...

RENDE - La consigliera comunale Dr. ssa Stefania Galassi, capogruppo della lista Rende Azzurra e membro della Commissione Attività Istituzionali del Consiglio Comunale di Rende,...
Ecologia oggi Dipendente
Area Urbana

Licenziato per aver criticato su Facebook la pulizia a Cosenza. Il...

COSENZA - Potrà tornare a lavorare il dipendente della società Ecologia Oggi, iscritto alla USB Lavoro Privato di Cosenza, che era stato licenziato in...
Dating coppia a letto telefono
Attualità

Amore digitale: il nuovo volto delle relazioni nell’era delle app

COSENZA - Nel tempo in cui la tecnologia detta i ritmi della nostra quotidianità, anche il modo di relazionarsi sta cambiando radicalmente. Incontri romantici,...
Bitcoin Computer
Attualità

Perché i casinò criptovalutari stanno attirando anche utenti italiani

COSENZA - Bitcoin, Ethereum, Dogecoin... nomi che fino a qualche anno fa sembravano roba da nerd informatici. Oggi? Sono sulla bocca di tutti. E,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA