Lettera intimidatoria alla deputata M5S Baldino “si è divertita con i vitalizi? Fra poco non lo farà più”

PALUDI (CS) – Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune di Paludi, nel basso Jonio cosentino, guidato dal padre della parlamentare. Nella lettera poche gravissime righe nelle quali si legge: “Vittoria si è divertita coi vitalizi? Fra poco non si divertirà più“.

La Baldino ha subito sporto denuncia ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano. “Questo tipo di gesti – ha detto all’ANSA Vittoria Baldino – qualifica chi li compie. Se qualcuno pensa che basti una minaccia per farci arretrare, sappia che non solo ha mancato il bersaglio, ma che ha ottenuto l’effetto opposto. Oggi sono ancora più convinta che siamo sulla strada giusta. Perché la Calabria ha bisogno di chi non abbassa la testa!”.

Occhiuto “vile intimidazione, democrazia è confronto”

A Baldino è arrivata subito la solidarietà del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto “Solidarietà a Vittoria Baldino e alla sua famiglia per la vile e ignobile lettera minatoria ricevuta. Ogni forma di intimidazione e di odio va respinta con fermezza. La democrazia vive di confronto, mai di minacce” ha detto il presidente della Regione Calabria sulla lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle.