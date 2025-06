- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – Dopo il successo del ventennale celebrato nel 2024, torna per la sua 21ª edizione “Le Notti dello Statere”, il prestigioso premio nazionale di cinematografia ideato e diretto da Luca Iacobini. L’appuntamento è per sabato 5 luglio alle ore 21, nell’area spettacoli dei suggestivi Laghi di Sibari, con ingresso gratuito per il pubblico.

La rassegna, unica nel suo genere in Calabria, si è affermata nel corso degli anni come punto di riferimento per il cinema italiano e come importante veicolo di promozione culturale e territoriale. Una manifestazione che ha sempre unito arte e accoglienza, portando nella sibaritide attori, registi, sceneggiatori e professionisti della settima arte, contribuendo al tempo stesso a far conoscere le bellezze e l’ospitalità del territorio.

«Non ci sembra vero di essere arrivati alla ventunesima edizione – afferma con emozione Luca Iacobini – Abbiamo portato sul palco artisti affermati ed emergenti, molti dei quali sono poi diventati star. Ma ciò che ci rende più orgogliosi è aver mostrato loro il volto autentico della nostra terra: accogliente, caloroso, ricco di storia e bellezza».

Come da tradizione, anche quest’anno gli ospiti riceveranno l’antico statere d’argento, simbolo iconico della manifestazione e richiamo diretto alle radici greche della zona. I nomi dei premiati 2025 saranno annunciati nei prossimi giorni, ma l’attesa è già alta. “Le Notti dello Statere” è un evento senza scopo di lucro, patrocinato dal Comune di Cassano all’Ionio e organizzato in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari e la Pro loco Sibari Magna Grecia.