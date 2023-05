L’ambulanza arriva senza medico, il paziente muore

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ancora un’ambulanza senza medico ed ancora il sospetto di un presunto caso di malasanità. E’ accaduto a Corigliano Rossano con un uomo di 37 anni che ha perso la vita e la Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto.

L’unica certezza, dunque, è la drammaticità dei fatti. Per il resto a far luce sarà quindi la magistratura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane 37enne avrebbe accusato un malora mentre era in casa. I familiari hanno chiamato il 118, ma l’ambulanza sarebbe arrivata senza medico con solo autista ed infermiere, i quali, resisi conto della gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento di un medico. Solo allora l’ambulanza con medico a bordo è partita addirittura da Trebisacce, ovvero più di 40 km a nord sulla SS 106. All’arrivo, però, non c’è stato più nulla da fare perchè, nel frattempo, l’uomo è deceduto.

I familiari hanno deciso di sporgere denuncia e, come detto, la Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta disponendo subito l’autopsia.

Un fatto tragico, quindi, che mette in evidenza le carenze della sanità calabrese in termini strutturali, ma soprattutto di personale. A farne le spese sono sempre i cittadini.