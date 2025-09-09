Laboratorio analisi di Corigliano, Tavernise: «Verso chiusura». Straface: «Operativo, oggi 140 prelievi»

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “A distanza di oltre un mese dalla sospensione delle attività del laboratorio analisi dell’ospedale Guido Compagna di Corigliano, nulla è cambiato. Le promesse di una soluzione rapida sono rimaste lettera morta e i cittadini continuano a pagare il prezzo più alto in termini di disagi e inefficienze”. È la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Tavernise che parla di “rimpalli di responsabilità” e “comunicati rassicuranti” arrivati nelle scorse settimane “che non hanno avuto alcun riscontro nei fatti”.

“Ieri, ad esempio, è stata data la possibilità di effettuare prelievi solamente ad una decina di persone, mentre tutti gli altri utenti sono stati rimandati indietro. – tuona ancora il consigliere – È un’umiliazione per una comunità numerosa e per un territorio che già soffre per carenze croniche sul fronte sanitario”. Secondo Tavernise, il problema non può essere ridotto a un semplice guasto tecnico o a una momentanea riorganizzazione: “Qui è in atto un depotenziamento silenzioso e progressivo del presidio di Corigliano. Il trasferimento dei campioni a Rossano non solo allunga i tempi e genera ulteriori costi, ma di fatto priva i cittadini di un servizio essenziale che il Guido Compagna garantiva da sempre. È un segnale pericoloso: quando un reparto viene svuotato di funzioni, difficilmente torna a pieno regime”.

Laboratorio analisi di Corigliano, Tavernise: “Chiarezza e responsabilità politiche”

Il consigliere pentastellato chiede chiarezza e responsabilità politiche: “Se ci sono stati errori organizzativi, qualcuno deve risponderne. Non è più accettabile scaricare tutto su difficoltà temporanee. I cittadini hanno diritto a sapere quando il Laboratorio riaprirà e con quali garanzie. La Regione e l’Asp di Cosenza devono dire la verità: vogliono mantenere in vita questo servizio o hanno deciso, senza dirlo apertamente, di sacrificarlo?”.

“Non resteremo in silenzio davanti a questo smantellamento – conclude Tavernise – che ha il sapore della chiusura permanente. Continueremo a vigilare e a portare la questione in ogni sede istituzionale utile. La sanità pubblica non può permettersi di perdere pezzi, soprattutto in territori come il nostro, dove l’accesso alle cure è già di per sé un percorso a ostacoli”.

Straface replica a Tavernise: “Laboratorio pienamente operativo, solo oggi 140 prelievi”

Non tarda ad arrivare la risposta con tanto di precisazione da parte del consigliere regionale Pasqualina Straface manifestando non solo indignazione ma anche stupore per quanto affermato dal collega d’opposizione. “Altro che chiuso, altro che smantellato: il laboratorio analisi dell’ospedale Guido Compagna di Corigliano è non solo aperto, ma anche pienamente operativo. Solo questa mattina – dati alla mano – sono stati effettuati più di 140 prelievi (100 per gli esterni e 40 per l’emergenza). Dunque, a meno che non si voglia dare credito a frottole senza capo né coda, il consigliere Tavernise dovrebbe spiegare su quale pianeta viva quando parla di depotenziamento silenzioso o, addirittura, di chiusura definitiva”.

“Qui non si tratta di difendere l’indifendibile – dichiara Straface – ma di smascherare l’ennesima sceneggiata di chi, come Tavernise e Tridico, non conosce la Calabria, non la vive, e sicuramente ha bisogno del navigatore per muoversi da un comune all’altro. Altro che difensori dei cittadini: sono maestri di comunicati stampa privi di fondamento, pronti a gettare fango e ad alimentare disinformazione solo per racimolare qualche titolo sui giornali”.

“La verità – incalza Straface – è che in questi anni né il Movimento 5 Stelle né i suoi rappresentanti hanno mosso un dito per risollevare la nostra regione dalla condizione drammatica in cui Roberto Occhiuto l’ha ereditata, soprattutto sul fronte sanitario. Oggi ci vengono a fare la morale e a spargere paure ingiustificate, mentre i fatti dicono altro: il laboratorio analisi non solo funziona, non solo i cittadini lo utilizzano quotidianamente ma è anche sottoposto ad una profonda azione di restyling e riprogrammazione che garantirà a breve di avere maggiore efficienza, attendibilità e velocità nell’elaborazione dei referti”.