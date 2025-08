Laboratorio analisi di Corigliano, Straface: «Nessuna chiusura, solo ammodernamento digitale»

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – “In un momento in cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è impegnata in una complessa ma necessaria operazione di modernizzazione dei sistemi informatici dei laboratori di analisi, c’è chi prova strumentalmente ad agitare le acque con toni allarmistici, parlando di chiusure e disservizi inesistenti. Nessun laboratorio è stato chiuso. A Corigliano, come negli altri presidi dell’ASP, si stanno sostituendo i server ormai obsoleti con nuovi sistemi, nell’ambito di un percorso di ammodernamento tecnologico indispensabile e non più rimandabile”.

È quanto precisa la presidente della Terza commissione regionale sulla Sanità, Pasqualina Straface, che, dopo un serrato confronto con i vertici dell’Azienda Sanitaria Provincia di Cosenza e con il direttore sanitario del presidio spoke di Corigliano-Rossano, Maria Pompea Bernardi, ricorda che il processo di digitalizzazione è articolato e non privo di difficoltà. Nonostante questo, proprio per garantire continuità operativa, l’attività del laboratorio analisi di Corigliano sta proseguendo regolarmente ogni mattina, dalle ore 8 alle ore 14.

Straface: “No alla disinformazione, solo transizione digitale”

Ad essere sospesa per il laboratorio analisi di Corigliano è la fascia pomeridiana e notturna che viene temporaneamente gestita presso il laboratorio di Rossano, dove – grazie a una navetta dedicata e continua tra i due presidi – vengono trasferiti in sicurezza campioni e documentazione per garantire ogni esame necessario. “In questa fase, tutte le analisi urgenti e d’emergenza continuano ad essere garantite anche a Corigliano, senza interruzioni” aggiunge Straface.

“Tentare di costruire polemiche su operazioni pianificate e tecnicamente indispensabili – sottolinea e conclude la consigliera comunale – significa alimentare disinformazione, danneggiando la fiducia dei cittadini e il lavoro degli operatori sanitari. Si tratta, al contrario, di un percorso di innovazione che renderà più efficiente, sicuro e moderno il sistema dei laboratori analisi in tutta la provincia”.