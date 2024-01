Irrompono al cenone di Capodanno, scatta la rissa nel Cosentino: un arresto e un ferito

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Irrompono durante il cenone di fine anni con la pretesa di partecipare al veglione. Nasce così una rissa contro gli invitati. È accaduto nella notte di San Silvestro, a Schiavonea, dove due cittadini di nazionalità straniera hanno fatto irruzione in un ristorante iniziando una discussione culminata in una rissa perché pretendevano di prendere parte alla cena. Uno di loro ha afferrato una bottiglia di vino e l’ha sferrato in testa ad una persona, ferendola.

La mezzanotte era passata e per sedare gli animi sono interventi i carabinieri, che hanno arrestato l’extracomunitario. Il commensale ferito è finito in Pronto soccorso all’ospedale cittadino “Guido Compagna”.