Innovativo ed ecosostenibile: consegnati i lavori per il nuovo asilo nido a Corigliano-Rossano

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Sono stati stanziati 1,5 milioni di euro lo scorso 15 marzo per la costruzione della struttura che ospiterà il nuovo asilo nido comunale in località Petra destinato ad ospitare 63 bambini. Il finanziamento che rientra nei fondi del PNRR previsti per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e resi disponibili, tra l’altro, per la realizzazione e costruzione di nuovi asili è stato ottenuto dal comune Ionico nel 2024. La superficie lorda complessiva della nuova costruzione sarà circa 600 mq e rispetterà i parametri previsti dalla scheda di finanziamento.

Asilo nido totalmente ecosostenibile

Il disegno di costruzione dell’edificio prevede l’uso di strumenti di costruzione ecosostenibili come: pannelli fotovoltaici e solare termico posti sul soffitto, l’installazione di impianti termici ed elettrici performanti quali: pompa di calore, dispositivi di controllo, pannelli fotovoltaici, solare termico, luci a led al fine di ridurre al massimo i consumi energetici e l’impatto sull’ambiente.

Assenza di barriere architettoniche e ambienti colorati

Le caratteristiche architettoniche dell’edificio sono quelle tipiche dell’architettura scolastica per l’infanzia, dove i colori rappresentano un elemento fondamentale anche a livello pedagogico. Il benessere termico è garantito dall’impianto di condizionamento distribuito in maniera omogenea, è garantita l’accessibilità all’edificio grazie agli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche.

“Asilo in una zona a forte espansione”

“Un nuovo asilo nido, energeticamente efficiente, accessibile e con molti spazi per le esigenze dei più piccoli, – afferma l’assessore Tatiana Novello – sorgerà in una zona che negli ultimi decenni ha avuto forte espansione, garantendo ai genitori ulteriore supporto per la crescita dei bimbi”.

“Il nostro impegno nell’intercettare fondi per la realizzazione di asili nido sul nostro territorio – afferma il sindaco Flavio Stasi – è stato premiato perché saranno due le strutture che in tal senso saranno realizzati a breve. L’asilo nido di contrada Petra si unirà alle altre strutture comunali, frutto di una visione di città accessibile, inclusiva, moderna, civile”.