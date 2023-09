Incidenza delle neoplasie nell’Alto Jonio e nell’area del Pollino, convegno a Trebisacce

TREBISACCE (CS) – Primo incontro del Convegno medico-scientifico dal titolo “Turismo e salute: Situazione tumori nel territorio dell’Alto Jonio e nel Pollino” che si terrà a Trebisacce domani, sabato 9 settembre alle ore 17 nella sala congressi del Miramare palace. L’obiettivo è di indagare l’incidenza delle neoplasie nell’Alto Jonio e nell’area del Pollino.

Ad organizzarlo Pasquale Brunacci, nato a Trebisacce, dove trascorre ancora molto tempo, e attualmente è componente nel direttivo nazionale SGB, rappresentante legale di SGB in Lombardia, oltre che responsabile del pubblico impiego e della sanità. Brunacci, soprattutto, ha lavorato 43 anni all’Istituto dei Tumori di Milano e si è sempre impegnato per far luce sull’alto numero di tumori che si registrano tra la Sibaritide, il Pollino e l’Alto Jonio.

«Il tumore – ha spiegato Brunacci – è un dramma per malato e famiglia, per cui ogni iniziativa promossa, da privati o istituzioni, merita rispetto e condivisione. L’incontro che si è voluto organizzare da la priorità ai medici, agli esperti di settore, più che al “politichese”».

A proposito del convegno, si è espresso anche Alberto Scanni, già direttore generale dell’Istituto dei Tumori di Milano. «Plaudo con entusiasmo alla iniziativa organizzata – ha scritto in un messaggio – che vuole riempire un vuoto in un territorio che presenta molte criticità. Ho avuto modo di apprezzare il suo altruismo, la sua disponibilità verso il “sociale” e la voglia di migliorare la assistenza negli anni in cui dirigevo l’istituto dei Tumori di Milano. Il voler affrontare il problema della malattia oncologica in una regione come la sua non è cosa da poco. Le incomprensioni, i falsi protagonismi, una visione distorta sul tema in oggetto da parte del mondo politico, rappresentano un freno a seri programmi di assistenza e di prevenzione dei tumori. Il programma dall’evento è molto bello e gli oratori di alto profilo. Mi complimento e mi auguro che questo possa essere il primo di una serie di eventi, seme di una crescita per il bene dei cittadini».

Relatori e argomenti trattati

Dottore Giancarlo Di Pinto:

Dirigente Oncologia Medica Ospedale di Castrovillari-Coordinatore Regionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) Calabria

Incidenza delle Neoplasie nell’Alto Jonio

Dott.ssa Rossi Clementina

Specialista in Cardiologia – ASP di Cosenza-Ospedale G. Chidichimo Trebisacce Aumento Neoplasie a Trebisacce negli ultimi 10 anni.

Dottore Alberto Messina

Specialista di Neurochirurgia e Neurofisiologia clinica

Aumento incidenza tumori Cerebrali in aree ad Alto Inquinamento.

Dottore Michele Del Vecchio

Responsabile di SS Oncologica Medica Melanomi del Dipartimento di Oncologia Medica ed Ematologica Istituto Nazionale Tumori di Milano

Trattamento del Melanoma – cambio di scenario con l’Immunoterapia Adiuvante.

Dottore Cosimo Lequaglie

Direttore Dipartimento di Chirurgia Oncologica e Traslazionale – IRCCS Centro di Riferimento Oncologico Basilicata in Rionero in Vulture

Stato dell’arte e innovazione della Chirurgia Oncologica per tumori toracici

Dottore Dino Ceppodomo

Biologo e nutrizionista con studio a Milano, Direttore del laboratorio IMBIO Nutraceutica e Alimentazione nella prevenzione e cura dei tumori

Dottore Alberto Gramaglia

Direttore del Reparto di Radioterapia e ipertermia oncologica presso il Policlinico di Monza

Epidemiologia, Ambiente, Radio Protezione

Dottore Pasquale Quattrone

Specialista Anatomia Patologica Istituto Nazionale Tumori di Milano Attuali Metodologie Diagnostiche in Patologia Oncologica.