CASSANO ALLO IONIO (CS) – E’ di tre persone rimaste ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la Provinciale 166 per Cammarata. Due le autovetture coinvolte nell’impatto, una Ford e una Peugeot. I tre feriti, che non sarebbero in gravi condizioni, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale al Giannettasio di Corigliano-Rossano.

