Incidente in galleria sulla Statale 106 nel Cosentino, due veicoli coinvolti

MONTEGIORDANO (CS) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina all’interno della galleria “Cardona“, sulla Strada Statale 106, variante di Montegiordano, in provincia di Cosenza. Il tratto è stato provvisoriamente chiuso, in direzione Reggio Calabria e deviato sulla viabilità locale. L’incidente ha visto coinvolti due veicoli e sul posto è intervenuto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

