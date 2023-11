Incidente ferroviario, le vittime sono la capotreno Maria Panzini e l’autista Hannaoui Said di 24 anni

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Maria Panzini aveva 61 anni e viveva a Catanzaro Lido. Era la capotreno del regionale 5677 Sibari – Catanzaro Lido che attorno alle 19 ha travolto un mezzo pesante rimasto incastrato sui binari quando il passaggio a livello si stava abbassato. Il mezzo era guidato da Hannaoui Said, 24 anni nato in Marocco e residente a San Valentino Torio nel salernitano, che viaggiava da solo. Sono loro le due vittime del terribile incidente ferroviario nella frazione Thurio. La donna, che lavorava da tanti anni in Trenitalia, lascia una figlia.

Aperta un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le indagini vengono condotte dalla polizia ferroviaria insieme ai carabinieri. Sia il locomotore del treno investitore che il camion, dopo lo scontro, avvenuto all’altezza di un passaggio a livello, hanno preso fuoco. Le fiamme si sono levate subito altissime, illuminando a giorno tutta la zona interessata dall’incidente.

RFI «passaggio a livello funzionante»

Ciò che al momento appare assodato è che il camion, nel momento in cui è stato investito dal treno, fosse fermo sui binari. L’ipotesi che viene fatta, anche se vanno effettuati i necessari riscontri, é che il conducente del camion abbia attraversato i binari poco prima che il passaggio a livello si abbassasse e che si sia ritrovato così intrappolato sui binari.

Lo schianto a 130 Km/h

Pochi secondi dopo é sopraggiunto il treno, ad una velocità di circa 130 chilometri orari, che ha travolto in pieno il mezzo pesante. Rfi e Trenitalia hanno diffuso una nota in cui, nel ricostruire la dinamica dell’incidente, si afferma che “il camion ha occupato la sede di un passaggio a livello che, dai primi riscontri, risulta regolarmente funzionante e chiuso”. Nella nota si fa anche riferimento alla presenza sul treno, oltre che della capotreno e del conducente, di dieci passeggeri, che risultano comunque tutti illesi. Nel comunicato si rende, noto, inoltre, che la circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Rossano e si esprime “il dolore ed il cordoglio di Rfi e Trenitalia per le vittime”.