CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Grave incidente stradale ieri mattina a Corigliano Rossano, in via Fontanelle. Secondo cause da accertare, un ragazzo di 14 anni, ha perso il controllo della moto che conduceva, schiantandosi violentemente in strada. Soccorso dall’ambulanza del 118 il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza e sarebbe tenuto in coma farmacologico. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando per capire la dinamica dell’incidente.

- Pubblicità sky-