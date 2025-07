Incendio sulla Statale 531 nel Cosentino, chiuso il tratto in direzione Mirto Crosia

- Advertisement -

CROSIA (CS) – A causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze della sede stradale, è stato temporaneamente chiuso un tratto della Strada Statale 531 “Di Cropalati”, in direzione Mirto Crosia, dal km 4,900 al km 5,200, nel territorio comunale di Crosia, in provincia di Cosenza.

L’Anas ha comunicato che l’intervento di messa in sicurezza è attualmente in corso da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo. Sul posto sono operative anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. L’obiettivo è ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile, compatibilmente con l’evolversi della situazione e con il completamento delle operazioni di bonifica. L’incendio, la cui origine è ancora in fase di accertamento, ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione, in una giornata già caratterizzata da un elevato traffico estivo.