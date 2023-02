Incendio distrugge automobile nel Cosentino, investigatori sospettano dolo

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un incendio ha distrutto completamente un’automobile Audi 4. Il rogo, sulle cui cause indagano i carabinieri della compagnia di Cassano che, pur non escludendo alcuna pista, privilegiano quella dolosa, è scoppiato in via Attica, nel quartiere Sibari, nei pressi delle case popolari.

L’auto era di proprietà di uomo già noto alle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incendio, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza i luoghi.