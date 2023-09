Incendio a Villapiana, chiuso tratto della Statale 106 Jonica

VILLAPIANA (CS) – Un incendio ha interessato questa mattina il tratto al km 376,600 della Statale 106 jonica, all’altezza di Villapiana, sulla fascia jonica cosentina. L’Anas ha reso noto che la Statale, è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni ed il traffico viene sulla vecchia sede della statale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento