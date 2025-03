Incendiarono l’auto di un 45enne. Arrestati due cassanesi, uno è un minorenne

- Advertisement -

CASSANO ALL’IONIO (CS) – I carabinieri della Stazione di Cassano all’Ionio hanno arrestato, in esecuzione di due misure cautelari emesse rispettivamente dal G.I.P. di Castrovillari e dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, il 31enne C.C. e il 16enne I.B.M., entrambi cassanesi, ritenuti presunti responsabili del danneggiamento seguito da incendio avvenuto la notte dello scorso 8 febbraio, allorquando, in vico IX di via 4 Novembre, venne incendiata un’autovettura di proprietà di un 45enne del luogo, con le fiamme che danneggiarono irrimediabilmente anche una seconda autovettura parcheggiata nelle vicinanze e il portone di ingresso di una abitazione.

L’attività investigativa svolta dai Carabinieri, coordinati dai magistrati della Procura di Castrovillari e della Procura per i Minorenni, si è estrinsecata in una serie di attività d’indagine che hanno consentito di ricostruire -a livello indiziario- la condotta dei due soggetti attinti dal provvedimento cautelare. Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati, con diversi ruoli, nell’organizzazione e successiva esecuzione del delitto contestato. All’esito delle formalità di rito, C.C. è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, mentre I.B.M. è stato accompagnato presso la Comunità Ministeriale per minori di Catanzaro, a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie.