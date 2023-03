In auto sulla 106 con l’eroina, due persone arrestate dai finanzieri di Cosenza

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – I finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nel corso dei controlli su strada hanno sequestrato circa tre chilogrammi di eroina e arrestato due soggetti di nazionalità albanese con l’accusa di traffico di stupefacenti. Sono state le fiamme gialle di Montegiordano a fermare, lungo la Statale 106, nel comune di Roseto Capo Spulico un’autovettura, con a bordo due soggetti residenti a Policoro (MT) e Bari, che percorreva la statale in direzione nord. Sulla scorta delle motivazioni poco plausibili fornite e notato un evidente nervosismo, i finanzieri hanno eseguito un’accurata ispezione del mezzo che ha consentito un primo rinvenimento di 1,350 kg di eroina.

I successivi approfondimenti con la consultazione delle banche dati sul conto dei due fermati, uno dei quali già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, hanno indotto i militari a proseguire, immediatamente, le attività di servizio anche fuori regione, mediante l’esecuzione di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di quest’ultimo a Policoro (MT).

Nel corso del controllo domiciliare sono stati scoperti un altro chilo e mezzo di eroina, 15 grammi di hashish e 2,400 kg di sostanza da taglio per l’eroina. Droga che, se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 200mila euro. Anche l’autovettura utilizzata per il trasporto, è stata posta sotto sequestro. I due soggetti sono stati arrestati, in flagranza di reato, ed associati presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione della locale Procura della Repubblica.