Il vicepresidente Cei Savino: «siamo grati al Signore per averci donato Leone XIV»

CASSANO ALLO IONIO (CS) – “Ho provato emozione, commozione, gioia profonda e gratitudine al Signore che, attraverso il discernimento sapienziale dei cardinali, prima nelle congregazioni e poi nel Conclave, hanno donato alla Chiesa cattolica il nuovo vescovo di Roma, quindi ci hanno donato il nuovo Papa”. E’ quanto afferma monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei e vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio (Cosenza).

“Innanzitutto mi permetto di dire – aggiunge il presule – che l’atteggiamento dei cristiani deve essere quello di sostenerlo subito con la preghiera facendo sentire il nuovo Papa abbracciato da tutto il popolo di Dio. Ritengo che Papa Leone XIV sarà un Papa di grande guida per la Chiesa e anche, direi, punto di riferimento per il mondo intero perché sarà il Papa che, in continuità col magistero di Francesco. E’ chiaro che poi porterà anche tutto ciò che appartiene al suo bagaglio culturale e spirituale ed esperienziale, porterà cioè se stesso, ma sono convinto, che nella linea di Papa Francesco, come tra l’altro ha dimostrato nel primo discorso, farà un grande appello alla Pace che lui ha definito ‘Pace disarmata e disarmante’.

Al tempo stesso egli ha detto che ‘la Pace è fondata sull’annuncio della Pasqua, perché la prima parola di colui che è risorto è ‘Pace a voi’. Poi, dandosi il nome di Leone XIV ritengo che porrà al centro la grande questione sociale e quindi tutti i problemi come la giustizia, le disuguaglianze, il lavoro. Penso che questi temi saranno anche oggetto di interventi a livello magisteriale da parte di Papa Leone XIV, come sono profondamente convinto, l’ha dimostrato oggi nell’omelia con tutti i cardinali, che metterà al centro la grande questione della trasmissione della fede”. Per il vicepresidente della Cei “trasmettere la fede oggi è una priorità, trasmettere Cristo oggi è una priorità. Oggi Papa Leone XIV ha fatto un’omelia di una bellezza teologica, spirituale e pastorale notevole. Mi permetto di dire, infine: accompagniamo e diamo il tempo a Papa Leone XIV di farsi anche conoscere da tutti”.