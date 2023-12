Il potenziamento della sanità ionica passa da Trebisacce

TREBISACCE (CS) – La riforma della rete ospedaliera calabrese e quella dell’emergenza urgenza passano inevitabilmente anche da Trebisacce. Nei mesi scorsi abbiamo parlato dell’inserimento dell’ospedale Chidichimo nella rete regionale con i conseguenti lavori di potenziamento.

Ora arriva una nuova buona notizia che riguarda, per forza di cose, non solo la cittadina dell’alto ionio cosentino, ma anche tutta la sanità dell’area della sibaritide e delle Ionio in generale. Ben presto, infatti, l’elisoccorso potrà volare anche di notte ed atterrare nel territorio dell’Alto Jonio. Lo stadio di Trebisacce, infatti, potrebbe essere presto giudicato idoneo per l’atterraggio dell’elisoccorso h24.

Nei giorni scorsi, infatti, un tecnico dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha effettuato un sopralluogo ed ha potuto appurare come lo stadio sia dotato di quei requisiti, che sono considerati necessari per far sì che la struttura sia adatta all’atterraggio per l’elisoccorso notturno.

Come già accennato, tutto questo sarebbe importante, per non dire fondamentale, non solo per l’ospedale Chidichimo di Trebisacce, ma anche per la sanità di tutta l’area che potrebbe contare su una struttura che permetta l’intervento h24 dell’elisoccorso, la cui importanza è fondamentale per riuscire ad intervenire prima possibile.