Il finto maresciallo torna a colpire: raggiro da 41mila euro ad un pensionato a Cariati

CARIATI (CS) – Truffe telefoniche agli anziani. Salgono a 4 gli episodi nelle ultime settimane – ieri a Corigliano Rossano – e cresce l’allarme nell’Alto Jonio Cosentino dove si è verificato l’ultimo spiacevole raggiro a Cariati. Tutto inizia con la classica telefonata ad un pensionato da parte di un finto sedicente maresciallo dei carabinieri che comunica al malcapitato che qualcuno sta cercando di violare il suo conto corrente. Per avvalorare il tutto, la telefonata arriva dal numero della caserma dei carabinieri di Cariati, che i truffatori sono riusciti a clonare.

Da lì in poi il pensionato è bersagliato da una serie di telefonate da parte del falso maresciallo che, per intimorirlo, gli racconta che altre persone che stanno tentando di rubare denaro dal suo conto corrente. In meno di 48 ore il finto funzionario dell’Arma carpisce la fiducia dell’anziano, informandolo di ogni movimento bancario e di ogni operazione effettuata al fine di ottenere le informazioni utili e dati sensibili per terminare la truffa. Una volta accortosi della sottrazione di denaro dal conto corrente e non riuscendo ad avere ragguagli una volta che provava a telefonare il numero (clonato) dal quale era stato contattato, il pensionato decide di recarsi presso la Caserma. Una volta sul posto fa l’amara scoperta: il suo conto corrente era stato svuotato di ben 41mila euro nel giro di qualche giorno.