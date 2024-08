Il Comune Trebisacce chiede alla Regione una linea di autobus per l’aeroporto di Lamezia e Catanzaro

TREBISACCE (CS) – “Istituire una nuova linea veloce di autobus con partenza da Rocca Imperiale e soste a Trebisacce e Sibari, al fine di collegare in modo diretto l’Alto Ionio con l’Aeroporto di Lamezia Terme e con Catanzaro, capoluogo di Regione”. E’ quanto si propone di chiedere alla Regione, a seguito dell’approvazione di una delibera di giunta, il Comune di Trebisacce.

“L’istituzione di questa nuova linea veloce – è detto in una nota dell’ente – risponde a un’esigenza primaria: garantire un collegamento diretto e rapido tra l’Alto Ionio e la Sibaritide con i principali nodi di trasporto regionale. Questo nuovo servizio è essenziale non solo per motivi istituzionali e lavorativi, ma soprattutto per promuovere lo sviluppo turistico e rafforzare l’economia locale. Il sindaco di Trebisacce Franco Mundo, in sinergia con la consigliera delegata Caterina Partepilo, che il mese scorso è stata ricevuta alla Cittadella Regionale dall’assessore regionale Gianluca Gallo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa ed ha invitato tutti i Comuni del comprensorio dell’Alto Ionio e della Sibaritide ad adottare un atto deliberativo analogo”.

“L’obiettivo è presentare una richiesta unitaria e coesa – riporta ancora la nota – che sottolinei l’importanza di un collegamento rapido ed efficiente, attualmente garantito solo da collegamenti interscambiabili a Cosenza. La creazione di una linea diretta è un passo fondamentale per ridurre il divario infrastrutturale e migliorare la connessione di questa area con il resto della Calabria. Questa proposta si inserisce in un contesto di necessità. La recente decisione della Regione di sopprimere, dopo oltre 40 anni di servizio, l’unico collegamento pubblico tra l’Alto Ionio e Catanzaro ha creato gravi disagi. Tale soppressione, giustificata dalla Regione con la necessità di ridurre i costi a causa dell’insufficienza dei fondi, ha ulteriormente emarginato una zona già penalizzata rispetto alle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie della regione”