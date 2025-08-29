HomeIonio

Guasto sulla statale 534, Anas in soccorso di una 95enne e del figlio a Cassano

I due passeggeri sul veicolo in avaria avevano già contattato un servizio di soccorso stradale, ma il carro attrezzi avrebbe impiegato circa un'ora per raggiungere il luogo dell'avaria

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Questa mattina, la squadra Anas del Centro di Manutenzione di Cosenza è intervenuta a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa di Catanzaro, attivata dalla Polizia Stradale di Cosenza, per un veicolo in avaria al km 6,100 della strada statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.

Gli operatori Anas, giunti sul posto, hanno individuato l’autovettura ferma in una piazzola di sosta. I passeggeri, la signora Elvira, 95enne, e suo figlio, avevano già contattato un servizio di soccorso stradale, ma il carro attrezzi avrebbe impiegato circa un’ora per raggiungere il luogo dell’avaria. Al fine di garantire la sicurezza dei due passeggeri, la squadra ha deciso di accompagnarli all’area di servizio più vicina, dove hanno potuto ricevere ulteriore assistenza in attesa del recupero del mezzo.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Co-Ro, a Thurio completata la rotatoria all’incrocio tra la Sp 253 e la Sp...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - La Provincia di Cosenza ha completato la realizzazione di una rotatoria in località Thurio, nel Comune di Corigliano-Rossano, all’incrocio tra...
Curva Nord Catena Cosenza

Cosenza-Salernitana, dalle 16:00 la prevendita dei biglietti. Curve Nord e Sud chiuse

Sport
COSENZA - Dalle ore 16.00 di oggi, online su VivaTickets o presso lo Store di Corso Mazzini, apre la prevendita dei biglietti per la...

Asp di Cosenza, Laghi denuncia la proposta di modifica dell’atto aziendale: «Accentra il potere...

Area Urbana
CASTROVILLARI (CS)  - "Ferragosto, Natale, Capodanno. Periodi tipici in cui vengono varate leggi, adottati provvedimenti, promosse iniziative che si spera non stimolino più di...

San Giovanni in Fiore, il treno della Sila in viaggio sul cammino dell’abate Gioacchino...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Un suggestivo itinerario a bordo del celebre treno della Sila alla scoperta della figura storica e spirituale dell’abate...

Casali del Manco: al via la III Edizione del Memorial “Alfredo Morrone”

Provincia
CASALI DEL MANCO (CS) – Il Centro Sportivo “Francesca Mele” sta ospitando la III Edizione del Torneo di Tennis Memorial “Alfredo Morrone”, evento ormai...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37142Area Urbana22298Provincia19808Italia8009Sport3854Tirreno2920Università1453
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Ionio

«Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce pronto ma mai attivato:...

TREBISACCE (CS) - «Da anni il territorio dell'alto Ionio cosentino attende il rafforzamento del presidio dei Vigili del Fuoco di Trebisacce. – dichiara il...
Comune-Rogliano_vertenza-lavoratori
Provincia

Rogliano, svolta per i lavoratori della raccolta rifiuti: accordo siglato, si...

ROGLIANO (CS) - Si è conclusa positivamente la vertenza dei lavoratori del servizio di raccolta rifiuti del comune di Rogliano, operanti con la società...
Studentessa-Unical
Università

Unical apre le iscrizioni alle lauree magistrali: sempre più studenti attratti...

RENDE (CS) - Dopo il successo della prima fase di ammissioni, che ha visto raddoppiare le richieste negli ultimi due anni e registrare un...
Ionio

Medico aggredito in pronto soccorso a Corigliano, Asp Cosenza annuncia body...

COSENZA - "L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza esprime piena vicinanza e solidarietà al dirigente medico vittima di aggressione nelle ultime ore all'interno dello stabilimento...
rotatoria-Fuscaldo
Tirreno

“Troppi incidenti”: l’appello per una nuova rotatoria sulla statale 18 tra...

PAOLA (CS) - "È necessaria la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SS18 al bivio tra Paola e Fuscaldo". L'appello arriva dal capogruppo di...
terreni-bruciati-sindaco-cinquefrondi
Provincia

Incendio doloso ai terreni del sindaco Conia. Succurro chiede “sicurezza per...

COSENZA - La presidente dell'Anci Calabria, Rosaria Succurro, esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e alla sua famiglia per...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA