Guasto al termocamino della cucina: paura per un’anziana ferita nel Cosentino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un’anziana è rimasta ferita in seguito ad un principio di incendio che si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, da un termocamino nel vano cucina dell’abitazione nel centro storico di Corigliano Rossano, area urbana di Rossano.

La donna, che ha riportato ustioni ad una mano, è stata soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, e da un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure prestate sul posto l’anziana è stata portata nell’ospedale di Rossano.