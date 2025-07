Grotte di Sant’Angelo a Cassano: manifestazione d’interesse per la concessione del servizio bar e punto ristoro

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, comunica che è stata pubblicata la relativa manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del “Servizio di Gestione del Bar/Caffetteria/Punto di Ristoro e spazi esterni annessi, ubicati all’interno del Polo Funzionale delle Grotte di Sant’Angelo” per la durata di quattro anni. Dopo la riapertura del complesso carsico e i primi eventi, arriva anche il turno dell’affidamento di quello che si configurerà come un vero e proprio hub di collegamento tra la Sibaritide e il Pollino.

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto dovranno trasmettere, entro le ore 12:00 del giorno 28 Luglio 2025, via pec all’indirizzo protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it, la propria manifestazione di interesse. Per tutti i dettagli e la modulistica da produrre si può fare riferimento al sito web o ai social dell’ente sibarita. Sui canali ufficiali, gli operatori economici interessati, troveranno anche un altro avviso inerente all’assegnazione di sette posteggi per l’esposizione, degustazione e la vendita di prodotti tipici locali, allo scopo di promuoverli, durante gli eventi che si terranno in estate nel complesso carsico.

L’Amministrazione Comunale, all’interno della programmazione degli eventi estivi in collaborazione con il Centro Regionale di Speleologia – C.R.M. “Enzo dei Medici”, ha previsto una serie di manifestazioni culturali collegate al patrimonio carsico delle Grotte di Sant’Angelo. Gli eventi culturali in calendario si svolgeranno dal 10 luglio al 13 settembre 2025, per dieci iniziative.

Proprio relativamente alla gestione delle aree pubbliche all’interno del complesso carsico, è stata prevista la presenza di operatori economici – associazioni per l’esposizione, la degustazione e la vendita di prodotti tipici locali, allo scopo di promuoverli e valorizzarli. Per le suddette manifestazioni, l’ufficio ha individuato le aree pubbliche per l’assegnazione di sette posteggi di nove metri quadrati ciascuno. Anche in questo caso è stato emanato un avviso le cui istanze dovranno essere presentate secondo i modelli allegati e i documenti indicati dal presente bando e, trasmesse, entro le ore 12 del giorno 10 luglio 2025.