Graziano: ospedale della Sibaritide pronto entro la fine del 2024

La sanità dello Ionio cosentino dipende molto dalle prestazioni dello Spoke di Corigliano Rossano, che, come è noto, è diviso in due plessi, ovvero il “Compagna” di Corigliano ed il “Giannettasio” di Rossano. Non è un mistero che questi due ospedali presentino spesso delle criticità ed il riferimento è chiaramente relativo alla carenza di personale, ovvero il principale problema della sanità calabrese.

Allo stesso tempo non è un mistero che le problematiche di uno spoke, quindi, di un intero comprensorio si ripercuotano poi su tutto il sistema sanitario ed in particolare sull’ospedale hub di riferimento, ovvero Cosenza, chiamato ad affrontare una mole di lavoro decisamente al di sopra delle possibilità.

Al momento, però, non sono in cantiere grossi cambiamenti relativi allo spoke della città ionica, ma le cose potrebbero cambiare con l’ospedale della Sibaritide, attualmente in costruzione.

E’ stato lo stesso commissario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, a fornire rassicurazioni sui tempi dopo i timori maturati nei giorni scorsi. Il nuovo ospedale sarà ultimato entro la fine del 2024 e rappresenterà un punto di riferimento importante per l’intero territorio regionale.