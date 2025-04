Grave incidente nella notte, motociclista finisce in una scarpata. Trasportato a Cosenza in elisoccorso

- Advertisement -

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2:00 di questa notte in località Pignaneti, lungo il tratto di vecchia Statale 106 che collega Rossano al centro storico di Corigliano. Secondo quanto riportato dal quotidiano “L’eco dello Jonio“, sarebbe stato un equipaggio del Suem 118 dell’ospedale “Giannettasio di Rossano” ad imbattersi, per un caso quasi fortuito, nella moto a bordo sulla strada mentre rientrava nel nosocomio.

L’autista dell’ambulanza, dopo aver arrestato il veicolo, ha poi trovato il centauro in gravi condizioni nella scarpata. Soccorso e trasportato subito in codice rosso nello spoke Jonico, il motociclista è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma, a causa delle gravi ferite, si è deciso per il trasporto in elicottero all’Annunziata di Cosenza dove al momento si trova ricoverato. I rilievi sono affidati ai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano che stanno indagando sull’accaduto per capire se prima che il motociclista uscisse fuori strada abbia impattato con un altro mezzo o se sia finito nella scarpata per aver perso il controllo della moto.