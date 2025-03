Grave incidente a Rossano, ferito motociclista finito in una scarpata e trasportato a Cosenza

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Corigliano Rossano, nell’area urbana rossanese in contrada Santa Caterina. Secondo quanto accertato un giovane alla guida di una moto, per cause ancora in corso d’accertamento, è finito con il mezzo in un dirupo, oltre la sede stradale.

La Polizia indaga sull’accaduto per capire se prima che il motociclista uscisse fuori strada abbia impattato con un altro mezzo o se sia finito nella scarpata per aver perso il controllo della moto. Soccorso dai sanitari del 118, viste le sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che lo ha trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza.