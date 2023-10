Giovane rossanese trovato con 100 dosi di hashish, arrestato dai carabinieri

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stato intercettato dai carabinieri mentre si trovava per strada e quando si è accorto della presenza della pattuglia ha tentato di dileguarsi ma è stato bloccato. I carabinieri hanno poi deciso di perquisire anche la sua abitazione. All’esito del controllo il giovane è stato trovato in possesso di circa 100 dosi di hashish, ciascuna dal peso di circa un grammo. Inoltre aveva circa mille euro; somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane, incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere a disposizione della competente A.G. per le conseguenti fasi processuali.

