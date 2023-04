Giovane centauro finisce in un canale di scolo, trasportato in elisoccorso a Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un giovane di 18 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Corigliano Rossano, in contrada Ciminata dell’area urbana rossanese. Secondo quanto emerso il diciottenne era alla guida di una moto quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente in un canalone di scolo. A causa delle sue condizioni, apparse gravi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’Annunziata di Cosenza. La Polizia ha avviato gli accertamenti sulla dinamica e sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e un’ambulanza del 118.

