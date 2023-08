Giovane barman morto in un tragico incidente, oggi a Corigliano i funerali di Carlo Laudone

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Aveva solo 26 anni Carlo Laudone e la sua morte ha generato in tutta la comunità coriglianese dolore e sconforto. L’incidente che lo ha strappato alla vita si è verificato il 27 luglio scorso. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Carlo era in sella alla sua moto quando ha impattato contro un’auto. Sbalzato per diversi metri ed è finito contro un palo della segnaletica.

“Carlo era sempre gentile e sorridente, amava la vita, era un ragazzo educatissimo”. E’ solo uno dei tanti post sui social per ricordarlo: “aiutava i suoi genitori nel bar di famiglia, si rimboccava le maniche. Era benvoluto da tutti per i suoi modi affabili. Un ragazzo d’oro la cui vita è stata spezzata per sempre”. Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha proclamato per oggi, giorno delle esequie, il lutto cittadino. I funerali saranno celebrati alle 17 nella chiesa di San Francesco a Corigliano. Numerose le attività che terranno chiuse le saracinesche in segno di lutto.