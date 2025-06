Giallo sulla morte del pescatore ad Amendolara: si indaga per omicidio

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Francesco Vatano, il pescatore di 58 anni originario di Briatico, nel Vibonese, trovato cadavere alcuni giorni fa al largo di Amendolara. In un primo momento si parlava di cause naturali ma ora, lo scenario che si apre è di un presunto incidente sul lavoro avvenuto durante le operazioni di pesca. L’esame autoptico avrebbe evidenziato un segno al collo compatibile con una morte per soffocamento meccanico e potrebbe essere stato causato da un pezzo di corda collegata alla rete.

Il fascicolo aperto dalla Procura di Castrovillari contro ignoti è per omicidio volontario. Sotto sequestro il peschereccio di 18 metri su cui Vatano si trovava come membro aggregato dell’equipaggio. L’imbarcazione è ferma a Corigliano Rossano, e gli investigatori stanno anailzzando documenti di bordo, materiali, effetti personali e tutto ciò che possa portare ad accertare cosa sia accaduto quel giorno in cui l’uomo è caduto in mare. L’autopsia ha escluso il malore e dunque alla base ci sarebbe stato un trauma. I familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Chiara Penna e Giuseppe Mario Aloi.